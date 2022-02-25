Yılan Adası'nı koruyan Ukraynalı askerler, Rus güçleri tarafından öldürüldü; son sözleri "Gidin kendinizi s***" oldu

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Karadeniz'deki Yılan Adası'nı koruyan 13 kişilik Ukraynalı askerlerin tamamı Rusya savaş gemilerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti. Ukraynalı sınır muhafızlarının son sözleri "Gidin kendinizi s**" olarak kaydedildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Rusya savaş gemisi, Romanya kıyısı yakınında, Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'nı koruyan 13 Ukraynalı sınır muhafızını teslim olmaya çağırdı.

Rus savaş gemisinin radyo frekansla mesaj gönderdiği Ukraynalı muhafızlara, silahlarını bırakmaları ve teslim olmalarını söylediği, Ukraynalı muhafızların yanıt olarak "Gidin kendiniz s**" diye küfür ettiği kaydedildi.

Teslim olmayan sınır muhafızları hava bombardımanıyla öldürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, muhafızların öldürüldüğünü doğruladı.

Yılan Adası'nı Rusya'nın sularını 12 deniz mili genişleteceği sebebiyle stratejik bir önemi olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Ada, Odessa, Mykolaiv gibi liman şehirlerine lojistik kanal görevi görüyor.