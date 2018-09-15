"Yıl sonuna kadar tüm acil numaralar 112 çatısı altında toplanacak"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Türkiye'de yıl sonuna kadar tüm acil numaraların 112 çatısı altında toplanacağını kaydetti. Semercioğlu 40 ilde uygulamanın hayata geçtiği bilgisini verdi.

Semercioğlu'nun "112 tek numara" başlığıyla (15 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçenlerde 154 Alo Trafik’le ilgili yazdığım yazının ardından Radyo Trafik’çi arkadaşlar arayıp, “Alo 154 geri gelsin” diye bir kampanya başlattıklarını söylediler. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından, radyodan takipçilerine günlerdir soruyorlarmış.

“Alo 154 geri gelsin mi” diye... Radyoya bağlanan sürücülerin çoğu aynı fikirdeymiş: Hattın yeniden açılmasını, o olmuyorsa yeniden bir WhatsApp ihbar hattı kurulmasını istiyorlarmış.

AB uyum yasaları çerçevesinde 2006’da 154 Alo Trafik iptal edilmiş, 155 Polis İmdat’a bağlanmıştı.

Daha sonra kurulup iptal olan WhatsApp ihbar hattı da, bugün çalışan Beyaz Masa da hiçbir zaman 154 Alo Trafik kadar etkili olamadı, olamıyor.

Şimdi yine AB uyum yasaları çerçevesinde tüm bu acil numaralar 112 çatısı altında toplanıyor.

155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 177 Orman, 158 Sahil Güvenlik olmak üzere 7 acil çağrı numarası birleşti, sadece 112 oluyor. Şu an 40’a yakın ilde hayata geçti zaten, İstanbul’da 155’i arasanız da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşüyor artık.

112 bizde Ambulans olarak bilinse de, artık tüm acil çağrıları kapsayan bir üst numara olacak, tüm AB ülkelerinde olduğu gibi...

Yıl sonuna kadar tüm Türkiye geneline yayılması planlanıyor 112 tek acil çağrı uygulamasının.

12 yıldır 154 Alo Trafik’in yerini dolduramadık.

Belki bundan sonra doldururuz.