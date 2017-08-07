Yıl sonuna kadar 100 bin Suriyeli'nin dönüşü bekleniyor; yüzde 27'si ise "Asla dönmeyeceğim" diyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 24 Ağustos 2016'da gerçekteştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Cerablus, Azez ve El-Bab arasında kalan bölgelerden onbinlerce mülteci Türkiye'ye geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) uzmanları, Suriye'ye dönmek isteyen kadın, çocuk ve ailelere psikolojik destek veriyor. 2017 sonuna kadar 100 bine yakın Suriyeli'nin dönüşü bekleniyor. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan "Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencileri Araştırması'na göre Türkiye'de okuyan üniversitede okuyan Suriyelilerle yapılan görüşmede öğrencilerin yüzde 27'si net biçimde, "Asla dönmeyeceğim" dyanıtını veriyorken yüzde 52'si ülkelerine dönebileceğini belirtiyor.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 24 Ağustos 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Cerablus-Azez arasındaki bölgenin ardından terör örgütü IŞİD'den temizlenen El Bab’a siviller dönmeye devam ediyor. Bugüne kadar 70 binin üzerinde Suriyeli bu bölgelere yerleşti. IŞİD'den temizlenen El Bab’da ise hayatın yeniden canlandırılması ve normalleşme sağlanması, altyapı çalışmaları, fırınların açılması, temiz su verilmesi, eğitim sağlanması ve hasar gören kamu binalarının onarılmasına (okul, hastane) yönelik çalışmalar devam ediyor. Eylül ayının sonuna kadar Türkiye’den siviller (öğretmen, doktor, hemşire, kepçe operatörü, karayolları işçileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri) bölgeye gönderilecek. Altyapının tamamlanması ve güvenliğin sağlanmasından sonra ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler buralara yerleştirilecek. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerden bugüne kadar 20 bini El Bab’a döndü. 100 bine yakın Suriyeli’nin de dönüş için hazırlık yaptığı bildirildi.

Psikolojik destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile BMMYK uzmanlarının ortak yürüttüğü çalışmada, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara savaş ve göç sonrası yaşamış oldukları sıkıntı, travma, kayıplar, yas süreci, stres gibi sosyal ve psikolojik sorunlar konusunda yardım ediliyor. Ayrıca, ülkelerine geri dönecek ailelere karşılaşacakları sorunlar anlatılıyor.

Entegrasyon çalışması

Türkiye’ye sığınan 3.5 milyon Suriyeli’nin toplumsal entegrasyonu için de çalışma yürütülüyor. Suriyeliler arasında yaygın olan “çocuk gelin” ve ikinci eş konusunda kadınlara eğitim veriliyor. Bakanlıkça, Türkçe ve Arapça hazırlanan broşürlerde de Suriyeli kadınlara hakları hatırlatılıyor. Broşürde, “Yasal evlilik yaşının 18 olduğu, resmi nikahın zorunlu olduğu, evlilik içi tecavüzün, kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin, insan ticaretinin suç olduğu, şiddet yaşandığında ya da şiddete tanık olunduğunda ulaşılması gereken başvuru mekanizmaları” anlatılıyor. Türkiye’de sokakta yaşayan, dilendirilen Suriyeli çocuklar için de alan taraması yapılmaya başlandı.

Suriyeli öğrencilerin yüzde 27'si 'asla dönmem' diyor

Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan “Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencileri Araştırması”na göre, Suriyeli öğrenciler kendileri için umutlu olsa da ülkeleri için umutsuzlar. Araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerde okuyan 14 bin 700 Suriyeli öğrenciyi temsilen 490 gençle ve 120 Suriyeli akademisyenle görüşüldü. Katılımcılara sorulan “Suriye’ye dönmeyi düşüyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin yüzde 27’si net biçimde, “Asla dönmeyeceğim” yanıtını veriyor. Yüzde 52’si ise savaşın bitmesiyle ülkelerine dönebileceğini belirtiyor.