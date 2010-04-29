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Ekonomi

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.4

Durmuş Yılmaz, 2010 yılı enflasyonunun, orta noktası yüzde 8,4 olmak üzere, yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında olmasını öngördüklerini söyledi.

29 Nisan 2010 03:00

T24- Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2010 yılı enflasyonunun, orta noktası yüzde 8,4 olmak üzere, yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında olmasını öngördüklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, Merkez Bankası'nın 2010 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlediği basın toplantısında, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellediklerini bildirdi.
Yılmaz, 2010 yılı enflasyonunun, orta noktası yüzde 8,4 olmak üzere, yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, 2011 yılı enflasyonunun orta noktası yüzde 5,4 olmak üzere yüzde 3,6 ile yüzde 7,2 aralığında olmasını, 2012 yılı sonunda da enflasyonun yüzde 5 olmasını beklediklerini söyledi.

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