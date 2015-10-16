Yıl sonu enflasyon beklentisinde artış

Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı beklenti anketinde, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 7.98'den yüzde 8.25'e yükseldi. Doların ise yıl sonunda 2.9943 olacağı tahmin edildi. Önceki ay dolar için yıl sonu tahmini 3.0414'tü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,98 iken, bu anket döneminde yüzde 8,25'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,34 ve yüzde 6,88 olarak gerçekleşti.

2015 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,9 olasılıkla yüzde 6,50-6,99 aralığında, yüzde 32,4 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 27,6 olasılıkla ise yüzde 7,50-7,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

2015 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,04 TL iken, bu anket döneminde 2,99 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,15 TL ve 3,12 TL olarak gerçekleşti.