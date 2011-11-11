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Ekonomi

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,08'e yükseldi ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 16:55

-Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,08'e yükseldi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Merkez Bankasının Kasım ayı birinci dönem beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,08'e çıktı. 2011 yıl sonu cari açık beklentisi ise 73 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Ekim ayının ikinci anketinde beklenti 72 milyar 649,4 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Kasım ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,08'e çıktı. Ekim ayının ikinci dönem anketinde bu oran yüzde 8,01 düzeyindeydi. Ekimin ikinci anketinde yüzde 6,7 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi ise yüzde 6,8'e yükseldi.

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