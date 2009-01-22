Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,55'e indi

Merkez Bankası, Ocak ayı son dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazında yüzde 7,84'den yüzde 7,55'e geriledi.



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi ise 24 milyar 895,9 milyon dolara indi. Ocak ayının ilk anketinde cari açık beklentisi 29 milyar 509,9 milyon dolar düzeyinde idi.



Buna göre, cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 0,40'dan yüzde 0,33'e, 0,66 olan iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,61'e, gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,54'den yüzde 0,47'ye indi.



Dönemler itibarıyla beklentilerde yüzde 7,84 olan yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 7,55'e, 12 ay sonrasının yıllık 7,64 olan TÜFE beklentisi yüzde 7,46'ya, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,74'dan yüzde 6,71'e geriledi.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 15,89'dan yüzde 14,22'ye, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 14,81'den yüzde 13,62'ye indi.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 16,73'den yüzde 15,45'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 15,59'dan yüzde 14,69'a geriledi.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi: 1,6320 TL



Cari ay dolar kuru beklentisi 1,5274 TL'den 1,6335 TL'ye çıkarken yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5788 TL'den 1,6320 TL'ye çıktı. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5854 TL'den 1,6371 TL'ye yükseldi.



Ocak ayının ilk beklenti anketinde yüzde 1,1 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi yüzde 0,4'e gerilerken, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye indi.

