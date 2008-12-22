Merkez Bankasının anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,04'e indi. Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 2'ye, cari açık beklentisi 45 milyar 972,5 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası Aralık ayı son dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazında yüzde 11,14'den yüzde 11,04'e geriledi. 12 ay sonrasının yıllık yüzde 8.54 olan TÜFE beklentisi de yüzde 8,45’e indi. Aralık ayına ilişkin TÜFE tahmini yüzde 0.63’ten yüzde 0.53’e geriledi. İki ay sonrasının yüzde 0,83 olan TÜFE beklentisi yüzde 0,72'ye, gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,80'den yüzde 0,73'e indi. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 7,55'den yüzde 7,26'ya geriledi.



Ankette yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 45 milyar 972,5 milyon dolara indi. Cari açık beklentisi, Aralık ayı birinci dönem anketinde 47 milyar 136,9 milyon dolar düzeyinde idi.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,89'dan yüzde 17,63'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,56'dan yüzde 16,46'ya indi.



Yıl sonu dolar tahmini 1,5741 YTL’ye indi



Ay sonu dolar kuru beklentisi 1,5741 YTL'dan 1,5332 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,6071 YTL'den 1,5741 YTL'ye indi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5895 YTL'den 1,5847 YTL'ye geriledi.



Aralık ayının ilk beklenti anketinde yüzde 2,3 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi yüzde 2'ye, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye düştü.

