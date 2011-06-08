Yıl sonu enflasyon beklentisi 7.54'e yükseldi

T24- Merkez Bankasının anketine göre, 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi haziran ayı birinci dönem anketinde yüzde 7,54'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi mayıs ayının ikinci dönem anketinde yüzde 6,99 düzeyindeydi.



Merkez Bankası, haziran ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi ise 5,3'e yükseldi. Mayıs ayının ikinci döneminde söz konusu rakam 5,2 düzeyindeydi.





Yıl sonu cari açık beklentisi ise 61 milyar dolardan 63,5 milyar dolara çıktı.



Merkez Bankası tarafından düzenlenen beklenti anketinde, cari yıl sonu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 5,3 oldu.



Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin haziran ayı birinci dönem sonuçları açıklandı.







Buna göre, mayıs ayının ikinci dönem anketinde yüzde 5,2 olarak tespit edilen cari yıl sonu GSYH büyüme beklentisi, haziran ayının birinci anket döneminde yüzde 5,3'e yükseldi. Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi de değişmedi ve yüzde 4,8 olarak kaldı.







Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, haziran ayının birinci anketinde yüzde 0,16'ya geriledi. Bu oran, mayıs ayının ikinci anketinde yüzde 0,69 düzeyindeydi.







Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,23'den yüzde 0,19'a geriledi. İki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,22'den yüzde 0,38'e yükseldi. Mayıs ayının ikinci anketinde yüzde 6,99 olan yıl sonu TÜFE beklentisi de haziran ayının birinci anketinde yüzde 7,54'e yükseldi.







12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,88'den yüzde 6,93'e yükseldi, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,29'dan yüzde 6,44'e geriledi.







Cari ay sonu dolar kuru beklentisi 1,5700 liradan 1,5800 liraya yükseldi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5800 liradan 1,5900 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5900 liradan 1,6000 liraya çıktı.







Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi 61 milyar 9,5 milyon dolardan, 63 milyar 515,3 milyon dolara yükseldi.







Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi değişmedi ve yüzde 6,25 düzeyinde kaldı, gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 6,39'dan yüzde 6,54'e yükseldi.





Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 6,85'den yüzde 7,03'e çıktı.





Gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,41'den yüzde 7,58'e yükseldi. Mayıs ayının ikinci dönem anketinde yüzde 7,63 olan gelecek 24 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi haziran ayı birinci dönem anketinde yüzde 7,68'e yükseldi.





Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2011 Mayıs ayı ikinci ve Haziran ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle:







-Yıl sonu TÜFE (yüzde) 6,99 7,54

-Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,5800 1,5900

-Cari yıl sonu GSYH (yüzde) 5,2 5,3

-Cari yıl sonu cari işlemler

dengesi (milyon dolar) -61,009.5 -63,515.3