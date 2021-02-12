Yıl sonu dolar/TL beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde dolar/TL tahminleri ise 8.09 seviyesinden 7.79 seviyesine indi. Ankette 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerindeki düşüş devam ederken, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinin ise yükseldiği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği Beklenti Anketi'nin Şubat sonuçları 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilemeye devem ettiğini gösterirken, dolar/TL beklentisi de geriledi.

Ankette yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde 11,23 oldu.

Ankete göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.