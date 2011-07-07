-YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 5,9 ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Merkez Bankası tarafından düzenlenen beklenti anketinde, yıl sonu Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 5,9'a yükseldi. Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin temmuz ayı ilk dönem sonuçları açıklandı. Buna göre, Haziran ayının ikinci dönem anketinde yüzde 5,5 olarak belirlenen büyüme beklentisi 0,4 puan artışla yüzde 5,9 oldu. Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi ise değişmedi ve yüzde 4,8'de kaldı. -CARİ AYIN TÜFE BEKLENTİSİ, YÜZDE EKSİ 0,04'E DÜŞTÜ- Cari ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) beklentisinde düşüş gözlendi. Haziran ayının ikinci anketinde yüzde 0,02 olan cari ayın TÜFE beklentisi, bu ayın ilk anketinde yüzde eksi 0,04'e geriledi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,08'den yüzde 0,36'ya çıktı. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 7,61'den yüzde 7,25'e indi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,89'dan yüzde 6,83'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,39'dan yüzde 6,30'a geriledi. -DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ- Cari ay sonu dolar kuru beklentisi 1,6000 liradan 1,6100 liraya yükseldi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,6000 lira, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,6100 lira oldu. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ, 66,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI- Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi 66 milyar 395,8 milyon dolardan 66 milyar 547 milyon dolara yükseldi. Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi değişmedi ve yüzde 6,25 düzeyinde kaldı. Gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 6,51'den yüzde 6,48'e geriledi. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,03'den yüzde 6,82'ye indi. Gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,39, gelecek 24 ay için ise beklenti yüzde 7,63 oldu. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2011 Haziran ayı ikinci ve Temmuz ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle: . HAZİRAN TEMMUZ . 2. DÖNEM 1. DÖNEM ------------------------------- ---------- --------- -Cari ay TÜFE (yüzde) 0,02 -0,04 -Yıl sonu TÜFE (yüzde) 7,61 7,25 -Cari yıl sonu GSYH (yüzde) 5,5 5,9 -Cari yıl sonu cari işlemler dengesi (milyon dolar) -66.395,8 -66.547,0