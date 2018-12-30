"Yıl sonu açılacak" denmişti; İstanbullu banliyö hattını ne zaman kullanacak?

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek Hızlı Tren projesine entegrasyon için kapatıldı. Açılışı sürekli ertelenen hatların ne zaman hizmete sunulacağı merak konusu.

Gebze'den başlayan banliyö hattı içerisinde yer alan Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahı 43 istasyonla 77 kilometrelik bir mesafede hizmete açılacak. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya yolculuk süresi 115 dakikaya inecek. Hattın tamamının açılmasının ardından yapılacak olan tek seferde 3 bin, bir günde ise toplam 1 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.

Açılışı sürekli ertelenen hatların “2019’un ilk aylarında” hizmete sunulacağı öne sürülüyor. Yetkili kurumlardansa konu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.