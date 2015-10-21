Yıl 2015, bu yapı ilkokul!

Van’ın Gürpınar ilçesi Sevindik Mahallesi’ne bağlı Toygun mezrası sakini Çerkez Samanlı, mahalle çocuklarının eğitimde geri kalmamaları için oturduğu tek odalı evi okula çevirdi.

Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından vekil öğretmen atanılan köyde öğrenciler eğitim ve öğretim görüyor. Yaklaşık 30 öğrencisi bulunan mezrada 23 öğrenci çevredeki yatılı okullara giderken, okula dönüştürülen evde ise toplam 7 öğrenci eğitim öğretim görüyor. 4’ü kız 3’ü erkek olan öğrenciler, tek odalı okulda eğitim öğretim görüyor.

İHA'da yer alan habere göre, vekil öğretmen olarak tek odalı okulda öğrencilere eğitim veren Rıdvan Karaman, köye geldiği ilk günlerde pencerenin tüm camlarının olmadığını belirtti.

Camların çoğunu kendisinin taktırdığını, geri kalan camların ise kırık olduğunu belirten Karaman, yağmur yağdığı günlerde bütün öğrencilerin ıslandığını kaydetti. Karaman, “Geçici olarak oraya poşet çektik öğrencileri sağ tarafa aldım sol tarafı boş bıraktım. Ancak böyle ders işliyoruz. Öğrenciler ders çalışırken hareket etmediklerinden dolayı ayakları uyuşuyor ve üşüyorlar" dedi.

Milli Eğitim: Camları köylüler alsın!

Rıdvan Karaman, "Bu okulu milli eğitime bildirdik camları köylülerin alması gerektiğini söylediler. Okul nasıl olacak ona hayret ediyorum. Milli eğitim zaten bunu nasıl köy okulu yapmış o kabul etmiş o ayrı muamma tartışılması gereken bir konuda. Şu an istenilse 2 saat içerisinde bir prefabrik okul kurulabilir. Teknoloji olarak bu kadarda ileriyiz. Verdikleri kömür de köşede duruyor. 7 öğrencimiz var bu kışı nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz. Bir şekilde soba yakıp camları bir şeylerle kapatmaya çalışacağız. Bir eğitim eksikliği var. Bunun en büyük sebeplerinden birisi okulun fiziki şartlarının olmamasıdır" diye konuştu.

3 yıldır faaliyette

Vekil öğretmen Karaman, "Bize üniversite de öğretilen şey öğrencinin iyi eğitim alabilmesi için okulun fiziki şartlarını bunu uygun olması gerektiğidir. Işıklandırması sırası masası okulun renginden tutun tavanına kadar. Ama burada hiçbir şey yok. Adam eski bir evini yaptırmış köy okulu olarak ve milli eğitim de bunu onaylamış. Ben yeni geldim ama 3 yıldır burası faaliyette” dedi.

'Çocuklar, öğretmen üşüyor, devlet okul yapsın'

Evini okula çevirerek, öğrencilerin eğitim öğretim görmesini sağlayan Çerkez Samanlı’ın abisi Nimet Samanlı da Kürtçe konuşarak, devletin kendilerine okul yapmasını istedi. Samanlı, “Bizim okulumuz yok. Bu ev benim kardeşimin eviydi. Eski ev olduğu için okula çevirdi. Ama okulumuzun hali ortada, pencereleri yok, duvarları yıkık, çocuklar içeride üşüyorlar, öğretmen içeride üşüyor devlet bize okul yapsın” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü: Taşıma yoluna gideceğiz

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Milli Eğitim Müdürü Gıyasettin Kirekin ise okulun durumundan haberdar olduklarını ifade ederek, "Orada ortaokul yapılabilmesi için en az 150 öğrencisinin olması lazım. 7 öğrenci de ilkokul düzeyinde olduğu için yatılı okula alınmaları yasak. Çünkü yatılı okula ancak ortaokul düzeyindeki öğrenciler alınabiliyor. Biz bu 7 öğrencinin taşınması için bir çalışma içerisine girdik. En yakın köye gitmelerini sağlayacağız. Biz kendi inisiyatifimizi kullanarak oraya öğretmen gönderdik. Çünkü bakanlık norm kadro açamıyor. Buna rağmen biz oraya bir vekil öğretmen gönderdik. Ama öğrencilerin taşınmaları bizim gündemimizde büyük ihtimalle de bu yolu deneyeceğiz" dedi.

