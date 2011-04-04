'Yıl 1390', yeni bir Ortadoğu!

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 21 Mart'ta başlayan Hicri-Şemsi takvime göre 1390 yılının ilk basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeler, ABD ve İsrail ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri ''halkların uyanışı'' olarak değerlendiren Ahmedinejad, Libya ve Bahreyn'e müdahaleyi eleştirdi: Bölge ülkeleri, Bahreyn'e asker göndermemeliydi, bu çirkin bir eylemdir, askerlerini çekmeliler. Bahreyn yönetiminin kendi halkını öldürmesi de çirkindir.



İran'ı, Ortadoğu ülkelerinin en iyi dostu olarak tanımlayan ve tüm milletlere dostluk eli uzattıklarını belirten Ahmedinejad, ''ABD, siyonist İsrail rejimini kurtarmak için bölge ülkeleri ve halkları arasında tefrika yaratıyor, bu yüzden uyanık olunmalı'' dedi.



Ahmedinejad, ''ABD ve onun Avrupa'daki müttefikleri gidicidir'' diyerek bölge ülkeleri ve halklarının Amerika'nın komplolarına karşı uyanık olması gerektiğini söyledi.



Bölge ülkelerinden kendi halklarının isteklerine kulak vermelerini ve onlarla barışık olmalarını isteyen Ahmedinejad, ''Bugün, kendi kaderini ABD ile birleştirenlerin de gidici olduğunu'' ifade etti.



BM kararının Libya'ya müdahaleye aslında izin vermediğini de belirten Ahmedinejad, BM Genel Sekreteri ile telefon görüşmesinde ''Libya'daki sorunun tarafsız ve herkesin güvenebileceği arabulucular sayesinde halledilebileceğini'' aktardığını söyledi.



''Bölge ülkeleri, ABD'nin oyununa gelip aldanmamalı'' diyen Ahmedinejad, ''En vefasız dost Amerikalılardır. Vietnam'dan günümüze kadarki savaşların çoğunda Amerikalılar, kendi dostlarıyla savaştılar'' ifadesini kullandı.



ABD ve müttefiklerinin, yeni bir Ortadoğu peşinde olduklarını söyleyen Ahmedinejad, ''Onlar, Ortadoğu'da yerleşik ve tehlikeden uzak bir siyonist rejim ile kalıcı ve derin bir ABD hegomonyası istiyorlar. Ama Allah'ın lütufuyla yakın bir gelecekte siyonist İsrail'in, ABD sultasının ve Amerika'nın hizmetçilerinin olmadığı yeni bir Ortadoğu şekillenecek'' diye konuştu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın, ''değişim'' vaadinin gerçek olmadığının anlaşıldığını kaydeden Ahmedinejad, ''Bugünkü Beyaz Saray yönetimi, bir öncekinden daha rezil ve rüsva bir şekilde siyaset sahnesini terk edecek ve tarihe karışacak'' diye konuştu.



Ahmedinejad, ABD'nin istemesi halinde bu ülkeyle ilişkilere ve '5 artı 1' ülkeleriyle nükleer müzakerelere hazır olduklarını, petrol fiyatlarının da gerçek değerinden az olduğunu, her bir varil petrolün bu yıl içinde 150 dolara çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.







