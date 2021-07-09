Yıkımına başlanan Cebeci Stadyumu için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB), tarihi Cebeci Stadyumu’nun millet bahçesi kapsamında yıkımı için verilen ruhsatın iptali istemiyle açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nun yıkılıp yerine millet bahçesi yapılması kararı almış, yasal prosedürü de başlatmıştı.

Mayıs ayında da stadyumun kısmen yıkımına başlanmıştı. TMMOB da Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde dava açarak, daha önce Millet Bahçesi yapımına karşı dava açtıklarını o davalar sonuçlanmadan stadyumun yıkımı için verilen ruhsatın iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu. Ruhsatla ilgili davada yürütmeyi durdurma kararı veren idare mahkemesi, yıkım kararına dayanak oluşturan somut ve hukuki gerekçelerin, dayanak belgelerin belediye tarafından 15 gün içinde gönderilmesi kararı alarak yürütmeyi durdurdu.

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Cebeci Stadyumu önünde mayıs ayında yapılan açıklamaya 46 meslek örgütü ve sivil toplum kuruşu katılarak “yaşam alanlarımızın talan edilmesini istemiyoruz” mesajı vermişti. Açıklamada Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da stadyumun çürümeye bırakılmış olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu:

“Tıpkı Saraçoğlu Mahallesi’ni atıl hale getirip dönüştürmeye zemin hazırladıkları gibi, burada da koltukları sökmeye başladılar. Vinçle müdahale etmeye başladılar. Oysa hem Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi hem de Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin alana ilişkin davası devam ediyor. Hukuksal süreçler tamamlanmadan kamu vicdanında kabul görmeden burayı yıkarak yeşil alan yapıyoruz denilerek betonlaşmasına izin vermeyeceğiz. Burası 100 yılı aşkındır spora sanata kültüre, ev sahipliği yapmış, insanların bisiklet sürdükleri bir alan. Özellikle bu bölgeye kocaman bir cami yapılacak. Parkla cami ilişkisi nerede görülmüş? Dolayısıyla bugün gördüğünüz bu tahribatın sorumlusu iktidardır. Cebeci Stadyumuna sahip çıkma mücadelesi bitmeyecek.”

Cebeci Stadyumunun yapım tarihi 1967 yılı olmasına karşın Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan bir geçmişi bulunuyor. 100 yıl önce Cebeci Çayırı olarak bilinen bölge yine Ankaralıların buluşma ve spor alanı idi.