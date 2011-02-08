-YIKIMI ENGELLEYENLERE BİBER GAZI İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Sarıyer'de bir gecekondu mahallesinde, yıkım çalışmaları sırasında polis ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bir inşaat şirketinin Derbent Çamlıtepe Mahallesi'ndeki 40 evi satın almasının ardından, evlerin tahliyesine izin vermeyen diğer mahalle sakinlerinin tepki göstermesi gerginliğe neden oldu. Saat 04.00 sularında mahalleye gelen yaklaşık bin çevik kuvvet polisi, evlerin tahliyesi ve yıkımı için güvenlik önlemleri almaya başladı. Tahliye ve yıkım yapılacak evlerin olduğu sokağa girmeye çalışan polislere tepki gösteren vatandaşlar protesto eyleminde bulundu. Polis, yıkımı engellemeye çalışan vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı. Arbede sırasında sinir krizi geçiren Yusuf Birdal'a sağlık ekipleri müdahale etti. Protestocu vatandaşların dağıtılmasının ardından tahliye görevlileri, çevik kuvvet eşliğinde, boşaltılacak evlere girerek eşyaları kamyonlara yüklemeye başladı. Olay yerine gelen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sarıyer CHP İlçe Başkanı Halim Serdar Sarıoğlu vatandaşlarla görüşüyor.