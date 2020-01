Yıkım raporu verilen 41 okulda eğitim hâlâ devam ediyor!

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği bir belge, öğrencilerin yıkım kararı olan okullara devam ettiğini ortaya çıkardı. 28 Eylül'de binlerce öğrenci ile eğitime başlayan 41 okula da gönderilen belgede, binaların depreme dayanıksız olduğu ve yıkılıp yeniden yapılması gerektiği ifade edildiği ileri sürüldü. Buna rağmen okulların açık tutulmasına tepki gösteren Türk Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk, “Öncelikle çocukların güvenliği için gerekli adımları atmalı.” dedi. İstanbul Mühendisler Odası Başkanı Cemal Gökçe, büyük deprem riski olan İstanbul'da çürük okulları konuşmanın bile ayıp olduğunu söyledi. Çocuğu 41 okuldan birinde okuyan R.D. de “Bizim çocuklarımız neden depreme dayanıklı olmayan binalarda eğitim görüyor?” diye konuştu.

Zaman gazetesinden Meryem Kiraz'ın haberine göre İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği ve 41 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin belgede, “Muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında, ekli listede yer alan okulların yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin tasarım ve inşaat kontrollük hizmetleri işi....imzalanmıştır.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca belgede “Söz konusu okul binalarının yeniden yapımına yönelik projelerin hazırlanması için gerekli olan zemin etüdü, kadastro ve mülkiyet, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, su, yağmur suyu, aplikasyon krokisi, yol kotu, imar çapı, vb. bilgi ve belgelerin temini ile binalara giriş izni verilmesi konusunda müşavir firmaya gerekli kolaylığın sağlanması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.” denildi.

Türk Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk “Tespit edilmesine rağmen yıkımları yapılmayan okulların eğitim-öğretime açık tutulması çok büyük bir risk. Binlerce çocuğun hayatının tehlikeye atılması demektir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce gerekeni yapmalı. İstanbul gibi depremin her an beklendiği bir yerde çocukların riske atılması, ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Çocuklar bedel ödemeye mahkûm edilmesin. Hani eğitimde fırsat eşitliği, hani FATİH Projesi'nde tablet dağıtılma olayı, akıllı tahtalarda çocukların okutulması?” dedi.



İstanbul Mühendisler Odası Başkanı Cemal Gökçe, “İstanbul'da 41 okulundepreme karşı dayanıksız olduğunu konuşmak bile ayıp. Bir deprem olduğunda okullardaki binlerce öğrenciyi kaybedeceğimiz anlamına geliyor. O okullarda eğitim alan öğrenciler, risk ile karşı karşıya. Risk taşıyan okulların ya boşaltılmaları, güçlendirilmeleri ya da yıkılıp tekrar yapılmaları gerekir. Bu çocuklar kaderlerine terk edilemez" dedi.