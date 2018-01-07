YIKIM ONLARIN İŞİNE YARADI

* Gün aydınlanır aydınlanmaz yıkım sahasına geldiler...
Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA
Zeytinburnu\'nda, Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin dün yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar bugün sabah saatlerinde sona erdi. İşyerlerinden geriye enkaz yığınları kaldı. Hurdacılar da gün ağarır ağarmaz yıkım sahasına geldi. Hurdacılar alandaki demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak kamyonetlere yükledi. Hurda toplayanlar, enkaz yığınları arasından çıkardıkları bu malzemelerden büyük kazanç sağlayacaklarını söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Yıkım alanından detay görüntüler
-Yıkılan dükkanlardan görüntüler
-Hurdacıların, enkaz yığınından hurda toplaması
-Hurdacılarla röportajlar
-Toplanan hurdaların kamyonetlere yüklenmesi
-Detay görüntüler
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