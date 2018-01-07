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Yıkım onların işine yaradı

İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda, Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin dün yıkımına başlanmıştı

07 Ocak 2018 13:44

İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'nda, Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin dün yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar bugün sabah saatlerinde sona erdi. İşyerlerinden geriye enkaz yığınları kaldı. Hurdacılar da gün ağarır ağarmaz yıkım sahasına geldi. Hurdacılar alandaki demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak kamyonetlere yükledi. Hurda toplayanlar, enkaz yığınları arasından çıkardıkları bu malzemelerden büyük kazanç sağlayacaklarını söyledi.

(FOTOĞRAF)

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