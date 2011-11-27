Yıkım İstanbul'da 4 ilçeden başlayacak

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van depreminin ardından gündeme gelen çürük, dayanıksız ve kaçak yapıların yıkımının İstanbul’dan başlayacağını açıkladı. Yıkım için İstanbul’da öncelik Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelere verilecek. Bu ilçeler başta olmak üzere ve Türkiye’de de büyükşehirlerden başlamak üzere, dalga dalga sürecek. Yıkım yapılabilmesi için tüm mal sahiplerinin değil, üçte ikisinin rızası yeterli olacak. Sakinlerin nitelikli çoğunluğu dikkate alınacak.





Bayraktar, önceki gece, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bayraktar, Marmara depreminin Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ancak Van depremi bizim nasırımıza basmıştır. Yasa taslağını hazırladık ve Başbakanlığa takdim ettik. İnşallah bunu çıkarırız. Ben bu işi beceririm ya da beceremem. Ama ben bu işin hastasıyım, titiz ve çalışkan birisiyim. Afet riski altındaki alanların dönüşümüne dair çıkarılacak olan yasada şehir zikredilmeyecek. Bölge ve il bazında Bakanlar Kurulundan ama parsel ve bina bazında Bakan yetkisiyle yerleri belirleyeceğiz.”

Üçte ikisinin rızası yetecek



Bayraktar, yıkımla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yıkılması gereken binaları belediyeler yıkamıyor, deniliyor. Biz şimdi Bakanlık olarak çok ciddi kaynak temin etmek suretiyle bu işi bütün Türkiye sathına yayacağız. Bir binanın ayakta duramayacak durumu var ise ki deprem olmadan da yıkılan binalar var ülkemizde. Bu durumdaki binalarda mülkiyettekilerin 3’te ikisinin rızasını almak suretiyle bu binayı yıkacağız. Yoksa diyelim bir apartmanda 15 kişi ‘tamam’ diyor ama biri aksi düşünüyorsa, nitelikli çoğunluğun dediğini yapmak şeklinde karar getireceğiz. Bunda kararlıyız.”

İstanbul’dan yayılacak



Yıkılmayı bekleyen binalardan başlayacaklarını vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: “Örneğin, İstanbul’da nereler var, en eski ilçeler, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Büyükçekmece, Anadolu yakasında da bazı ilçeler var. Bu ilçeler başta olmak üzere ve Türkiye’de de büyükşehirlerden başlamak üzere, dalga dalga devam edecek. Bu belli bir süre alacak tabii. Beş, on, yirmi sene gibi periyotlar halinde... Ancak Türkiye’deki yaklaşık 19.5 milyon konut stokunun öncelikle deprem aksı üzerinde olan binalardan, mühendislik olmayan, kaçak binalardan başlayacağız. Dalga dalga Türkiyemizi modern hale getirmek bizim boynumuzun borcudur.”

Enkaz kaldırmada dünyada öne geçtik



Haiti’de deprem olduğunu, enkazın altından bir ay sonra cesetler çıkarıldığını anlatan Erdoğan Bayraktar, “Enkaz kaldırmada biz dünyanın en ileri ülkelerinden daha ilerideyiz. Fakat yapı konusunda, denetiminde ve kaliteli yapıda belli bir yere gelemedik. Bu, Türkiyemizin genel problemidir. Bundan sonra çok kuvvetli bir yapı sistemi ve inşaat düzeni getirmek suretiyle hep beraber bunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Yabancıya satış ilçenin yüzde 10’unu geçemeyecek



Yabancılara mülk satışını, Türkiye’nin menfaatleri korunmak ve stratejik yerlerde, bir ilçenin yüzde 10’unu aşmamak suretiyle yapacaklarını da açıklayan Erdoğan Bayraktar, “Daha bunlar netleşmedi bunları tartışacağız. Ülke menfaatlerini korumak suretiyle yabancılara mülk satılmasını istiyoruz. CHP ve MHP’den de ‘milli menfaatlerini korumanız halinde olabilir’ diyen arkadaşlarımız var” diye konuştu.

Mimari karakterde gereğini yapamadık



TOKİ’nin mimarisiyle ilgili eleştiriler olduğunu anımsatan Erdoğan Bayraktar, “Biz TOKİ olarak mimari karakter bakımından gereğini yapamadık. Bu bir vakadır. Ben de eleştiriyorum bu binaları. Fakat Türkiye’de planlı kalkınmaya geçildikten sonra oluşan mimari siluet bellidir. Biz bu biraz daha iyileştirdik” dedi



