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Dünya

'Yıkım emrine uymayacağız'

İsrail askerleri Savunma Bakanı'na yazdıkları bir mektupta, Yahudi yerleşimlerini yıkma emrine uymayacaklarını söyledi.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - İsrail askerleri Savunma Bakanı'na yazdıkları bir mektupta, Yahudi yerleşimlerini yıkma emrine uymayacaklarını söyledi.

Yakında askere gidecek olan yaklaşık 200 kadar İsrailli genç, Savunma Bakanı'na mektup göndererek, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla ilgili hiçbir hükümet emrini uygulamayacaklarını bildirdi.

Mektupta her şeyden önce Yahudi şeriatına bağlı olduklarını belirten gençler, bu yasanın da hükümet izin vermemiş olsa bile hiçbir Yahudi binasının yıkılmamasını emrettiğini savundu.

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimi inşaatlarını yavaşlatma kararı, yerleşimci cemaatlerinde büyük tepkiye yol açmıştı. Bazı etkili hahamlar, dindar askerlerden inşaatları yıkma emirlerine uymamalarını istemişti.

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