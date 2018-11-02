Yıkılma tehlikesiyle tahliye edilen 2 binada güçlendirme yapılacak

İsmail AKKAYA/ KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Selçuklu ilçesinde bodrum katta kolonlardaki hasar nedeniyle yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen bitişik 2 apartmanda yapılan teknik inceleme sonuçlandı. Binalarda güçlendirme yapılarak oturulabileceği yönünde rapor hazırlandı.

Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü Sokak\'ta giriş katında dükkanlar olan, 4\'er katlı, bitişik 2 binadan oluşan sitenin bodrum katındaki kolonlarından bazılarının hasarlı olduğu fark edildi. Bunun üzerine 1982 yılında zemin ve bodrum betonarme, 4 katı da yığma olarak yapılmış karma bina, geçen 25 Eylül\'de tahliye edildi. İnşaat Mühendisleri Odası\'na bağlı teknik ekip, binalarda incelemede bulundu. İnceleme sonunda binalarda, güçlendirme yapılarak oturulabileceği yönünde rapor hazırladı. Tahliye edildiği günden itibaren mühürlü olan binalarda, teknik rapor doğrultusunda güçlendirme yapılabilecek.

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