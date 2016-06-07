Harabeye dönen Yüksekova'da ilk iftar çadırlarda açıldı

Yüksekova’da 13 Mart’ta başlayan ve 30 Mayıs’ta kaldırılan sokağa çıkma yasağı sonrasında harabeye dönen kenti terk etmeyen vatandaşlar, 3 aydır çadırlarda yaşıyor.

Sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı kaldırıldığı Yüksekova'da, 13 Mart tarihinde başlatılan operasyonlar sonrasında evleri hasar gören vatandaşlar çadırlarda iftar açtı.

Ailesiyle iftarlarını çadırda açan Feyzullah Turgay, ilçede yaşanan saldırılar nedeniyle yaklaşık 3 aydır evlerini terk ettiklerini söyledi.

Çok sıkıntı yaşadıklarını, operasyonlarda büyük hasar gören evlerine giremediklerini anlatan Turgay, "Evimiz yakılmış. Her yeri berbat etmişler. Artık huzur gelsin. Barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.