Yıkılan otellere soruşturma açıldı

T24 - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Kasım'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 39 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı Bayram ve Aslan otelleriyle ilgili soruşturma başlattı.



Başsavcı Osman Nuri Güler, depremde yıkılan ve 39 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı Aslan ve Bayram Otelleri'nin sahipleri hakkında ''Birden çok kişinin ölümüne ve yaralanması sebebiyet vermek'' suçundan soruşturma başlattıklarını bildirdi. Başsavcı Güler, ''Soruşturmayı yıkılan 25 bina için yapıyoruz. Ancak öncelikle ölümlerin yaşandığı iki otelin enkazında cumhuriyet savcısı nezaretinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün uzman ekipleriyle bugün itibariyle 'karot' adı verilen cihazlarla beton numuneleri almaya başladık.



Buradaki kurumlardan yapılacak ön incelemenin ardında bu numuneleri detaylı bir incelemenin ardında rapor hazırlanması için Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ilgili birimlerine göndereceğiz'' dedi. Başsavcı Güler, iki otelin ardından yıkılan diğer 23 binadan da yine uzmanlarla numune amaya başlayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"'Yıkılan iki otelin dışında diğer binalarda kimsenin olmadığı ve ölümlerin yaşanmadığı ifade ediliyor. Ancak yarın enkazlar kaldırılığında bir ceset çıkma ihtimaline karşı, savcılık olarak tedbirimizi önceden alarak o binalardan da aynı numuneleri alacağız. O binalarla da ilgili soruşturma başlatacağız. Soruşturma kapsamında yıkılan oteller ve binalarla ilgili Van Belediyesi'nden inşaat ve yapı ruhsatları dosyasını isteyeceğiz. İlgili kurumlardan gelecek raporlar ve evraklar neticesinde soruşturmamıza yön vermiş olacağız.''





Yardım miktarı 200 milyon liraya ulaştı



Van ili ve ilçeleri ile yakın illerde 23 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında hesaplarda toplanan yardım miktarı bugün itibarıyla 200 milyon liraya ulaştı. Başbakanlık Basın Merkezi tarafından Başbakanlığın internet sitesinde yapılan duyuruya göre, yardım kampanyası çerçevesinde bugün saat 10.00 itibarıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca (AFAD) 132 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığınca (Türk Diyanet Vakfının topladığı 1 milyon lira dahil) 27 milyon lira, Kızılay tarafından da 41 milyon lira toplandı. Böylece bugün itibarıyla hesaplarda toplanan yardım miktarı toplamda 200 milyon lirayı buldu. Duyuruda, yardım kampanyasının gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı koordinasyonunun, bu alandaki faaliyetleri yasal olarak yürütmekle görevli olan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanacağı bildirildi.





