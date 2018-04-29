Yıkılan Lenin heykellerinin izinden modern Ukrayna'ya bakış

Ülkenin doğusundaki Zaporizhya, sokak isimlerinden caddelerindeki dev heykellerine kadar bu dönemin izlerinin en görünür olduğu kentlerinden biri.

Komünizm sembollerinin silinmesini öngören yasa tartışmayı da beraberinde getirirken, bu adımı ülkenin tarihine saldırı olarak görenler de çok.

Son olarak yazar Sebastien Gobert Lenin heykelleri yıkıldıktan sonra ülkeyi ziyaret etti.

Sebastian Gobert , bu anıtların akıbeti üzerinden modern Ukrayna ile ilgili çok şeyler söylenebileceğini anlatırken, Sadece 'Lenin' kelimesine bile herkesin söyleyeceği bir sözü, bir görüşü var. Herkesin onunla bağlantılı bir hikayesi var. Bazıları Lenin heykellerinin yıkımına katılmış. Onu özledikleri söylenemez. Bazıları ise kendi memleketlerindeki heykeller konusunda cidden nostaljikler" diyor.

Gobert, bazılarının da "Ukrayna'da birlikte yaşamın tanımı ve 'komünizmden arınma' süreciyle ilgili tarihe bakış ne olacağının henüz netleşmemesinden ötürü gelecekten kaygılı olduğunu söylüyor.