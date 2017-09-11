Yıkılan iskeleden düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, inşaatın birinci katında çalışırken yıkılan iskeleden zemine düşen Suriyeli 32 yaşındaki Ahmet Ali ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Turgut Özal Mahallesi\'nde meydana geldi. Küme Evler yakınlarındaki inşaatın birinci katında sıva yapan Suriyeli Ahmet Ali, üzerinde bulunduğu iskelenin yıkılması sonucu zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet Ali\'yi ambulansla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan Ahmet Ali\'nin vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



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