Yıkılan eve DASK ödemesi bayramdan önce

T24 - DASK, tamamen yıkık yerler için Kurban Bayramı öncesi, hafif ve orta düzeydeki hasarlılar için bayram sonrası ödeme yapacak.



Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, Van’da 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ilk anda 45 sigorta eksperinin gittiğini, bu hafta içerisinde de bu rakamı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Kentteki 84 bin konuttan 7 bin 318'inin sigortalı olduğunu, ön ödeme yapabilmek için planlama yaptıklarını, Van'da poliçe sahiplerinin yüzde 50'sine ödeme yapılmasının beklenebileceğini ifade eden Yazıcı, geçen haftanın sonundan itibaren DASK'ta kayıtlı telefonu bulunan bölgedeki sigortalıları aramaya başladıklarını, bunun sonucunda hasar ihbar rakamlarının çok yükseldiğini, şu anda 2 bin 456 hasar ihbarı olduğunu belirtti.



Tamamen yıkık yerler için Kurban Bayramı öncesi, diğer hasarları, yani hafif ve orta düzeydeki hasarları da bayram sonrası, 9-10 Kasım gibi ödemeye başlayacaklarını bildiren Yazıcı, ''Tamamen yıkık olan yerlerin hasar tespitini yapmak daha kolay. Ama ortada kalan hasarlarda bu tespiti yapmak biraz daha vakit alabiliyor. Normal şartlarda bir ay içerisinde hasar tespitlerini tamamlayıp ödemeleri yapmayı planlıyoruz. Tabii ki sarkanlar olacaktır; bazen hasar tutarlarında ihtilaf olabiliyor. Özellikle orta dereceli hasarlarda...'' diye konuştu.



Van'daki depremde aldıkları ihbarların Simav'daki depremin 2 katına yakın olduğunu, dolayısıyla bunun hasar ödemelerinin daha fazla olacağını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:



''Sigortalılık oranının düşük olmasına karşın, DASK'ın orada insanların yaralarını saran büyüklükte hasar ödeyebileceğini düşünebiliriz. Van'da, 7 bin 318 tane sigortalımız varken, Simav'da bin 530 tane vardı. DASK, 2000 yılında kuruldu. DASK olarak, kuruluşumuzdan beri bugüne kadar bir tek depremde ödediğimiz en büyük hasarı ödeyeceğiz. Bugüne kadar meydana gelen depremler, daha ziyade sigorta oranı düşük yerlerde olmuştu. Burada daha yüksek bir hasar ödemesi var. Çünkü deprem büyük, Düzce depreminden sonra meydana gelen en büyük deprem...''



Yazıcı, Van'dan ayrılan depremzedelerin DASK çağrı merkezini aramalarını da istedi.





