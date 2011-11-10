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Yıkılan 25 binadan 22’si boş

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, depremde 25 binanın yıkıldığını, bunlardan 22’sinin boş olduğunu açıkladı.

10 Kasım 2011 02:00



T24-  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, depremde 25 binanın yıkıldığını, bunlardan 22’sinin boş olduğunu, 3 binada da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Erciş İlçesi’nde incelemede bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sarsıntıdan kısa süre sonra eşi Sare Davutoğlu ile Van’daki Kriz Merkezi’ne gitti. Kriz Merkezi’nde depremle ilgili bilgiler alan Davutoğlu şunları söyledi:
“Tespit edilen 25 yıkılan bina var. Bize ulaşan bilgilerden bunların 22’sinin boş olduğu tespit edildi. Kalan 3 binada, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 100’e yakın travma dolayısıyla hafif yaralımız var. Onlar da Van’da tedavi altında. Bütün binalarda durum kontrol altında. Köylerle temas var. Şu anda kadar köylerden bize intikal eden kayıp haberi yok.”



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