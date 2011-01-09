Yıkarlarsa Taliban'a dönerler

T24- Başbakan Erdoğan'ın Kars'taki "İnsanlık Anıtı" heykelini "ucube" diye tanımlaması heykelin sahibi Mehmet Aksoy sert tepki gösterdi. ‘Ucube’ tanımlamasını vicdansızlık olarak niteleyen Aksoy, “Bunu parçalayarak yıkacaklar ya da altına dinamit koyacaklar. Taliban’a dönerler. Türkiye bu duruma düşmek istemez” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki "İnsanlık Anıtı" heykelini "ucube" diye tanımlamasıNA heykelin sahibi Mehmet Aksoy'dan tepki geldi.

Aksoy, “Ben orada bir insanın ortadan ikiye bölünmüş ve karşı karşıya konulmuş halini tasfir ettim. O parçalar tekrar birleştiğinde kendisi olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum.

Yapılmayan kısımda da bir göz var, ilahi bir göz. Göz de savaşları anlatıyor. Gözden akan bir gözyaşı olacaktı. Bunlar yok şimdilik. Buna bir anda ucube denmez ayıptır, günahtır, vicdasızlıktır. Önce bir bütünü anla.

Eski Belediye Başkanı Naif AKP’liydi aslında. Bütün mesele Naif, AKP de kalmadı CHP’ye geçti ve AKP yeniden seçimleri kazandı. Naif’in yaptığı tüm şeyler tu kaka oldu. Yeni başkan eski başkana, benim üzerimden hesap soruyor. Böyle bir şey yok, ben hiçbir partiden değilim.

Heykeli yıkamazlar, yıkmamaları gerekir 2 şeyden dolayı; birincisi dünyada büyük bir tepkiye sebep olur. Hem de onların beklemediği kadar. Bunu parçalayarak yıkacaklar ya da altına dinamit koyacaklar. Taliban’a dönerler. Taliban gibi bir görüntü olur. Taliban nasıl heykelleri patlattı bu duruma Türkiye düşmek istemez” dedi.