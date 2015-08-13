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'Yiğitliği ile bilenen Dörtyol'da bizler var oldukça kalleşlerin ve gancıkların gömülmesine müsaade etmeyeceğiz'

Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, 'PKK'lının cenazesinin gömülmesine müsade etmedik' dedi

13 Ağustos 2015 02:01

Adana'nın Pozantı ilçesinde emniyet müdürlüğüne düzenlenen ve 2 polisin can verdiği çatışmada hayatını kaybeden PKK'lı Ali Baybariz'in cenazesinin Hatay'ın Dörtyol ilçesine defnedilmesine izin verilmediğini açıklayan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, sosyal medya hesabından, "Yiğitliği ile bilenen, Dörtyol'da bizler var oldukça 'Kalleşlerin ve Gancıkların' gömülmesine ve benzeri durumlara müsaade etmeyeceğiz" diye yazdı.

Çatışmada hayatını kaybeden PKK üyesi Ali Baybariz'in cenazesini Mezbahane Mahallesi'ne getirmek isteyen aileye izin verilmedi. Adana’da ailesine teslim edilen cenaze Şanlıurfa’ya götürüldü.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Temmuz 2015 Cuma günü Adana'nın Pozantı ilçesinde, bölücü terör örgütü tarafından ilçe emniyet müdürlüğümüze alçakça saldırıda 2 polis memurumuzun şehit edildiği hain saldırıda emniyet güçlerimiz tarafından karşılık vererek 2 bölücü unsuru öldürüldü. Pozantı Emniyet Müdürlüğümüze saldırı esnasında öldürülen 2 terör örgütü üyesinden birinin, Türkmen ilçemiz ve Milli Mücadele'de ilk kurşunu atan yiğit Dörtyolumuza gömülmesine müsaade etmedik.

Yiğitliği ile bilenen, Dörtyol'da bizler var oldukça 'Kalleşlerin ve Gancıkların' gömülmesine ve benzeri durumlara müsaade etmeyeceğiz. Gömülmek istenen terör örgütü Ali Baybariz, Şanlıurfa'ya defnedilmiştir" ifadelerini kullandı.

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