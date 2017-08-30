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Yiğit'in havuzda boğulma görüntüleri jandarmada

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 5 yıldızlı bir otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın havuzda boğulduğu ana ait görüntüler jandarmaya teslim edildi

30 Ağustos 2017 16:26

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 5 yıldızlı bir otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı\'nın havuzda boğulduğu ana ait görüntüler jandarmaya teslim edildi.
Manavgat\'ın Kızılağaç Bölgesi\'ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda dün Yiğit Atakan Arı\'nın boğularak yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında havuza gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, suyu boşaltarak ölçüm yaptı. Ölçümde, havuzun yüksekliği 1 metre 39 santimetre olarak ölçüldü. Otel görevlileri ve olayın olduğu zaman havuzun yanında bulunan görgü tanıklarının bilgisine başvuran jandarma, ihmal iddialarını da değerlendiriyor.
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ JANDARMADA
Otelde kalan bir turistin cep telefonuyla çektiği olay anını gösteren görüntüler, otel yetkilileri tarafından jandarmaya teslim edilerek soruşturma dosyasına konuldu. Bir tatilcinin eş ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Görüntülerde, babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görülürken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği dikkat çekiyor. Su yüzezindeki hareketsiz Arı\'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Görüntüde, havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit\'i görüyor, ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz ve simitsiz olduğu da görülüyor.

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