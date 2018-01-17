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Spor

Yiğithan Güveli'den kötü haber

Sol üst adalesindeki 3 koldan birinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilen genç futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'nin dün akşam İstanbulspor'la oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan alınan genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin

17 Ocak 2018 16:27

Sol üst adalesindeki 3 koldan birinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilen genç futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe\'nin dün akşam İstanbulspor\'la oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan alınan genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli\'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Futbolcunun sahalardan uzak kalacağı tahmini süre henüz net değil ama en az 3 ay ile 6 arasında olacağı ifade ediliyor. 
Sarı-lacivertliler, Sparta Rotterdam\'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli\'nin sakatlık haberiyle sarsılırken, genç oyuncu bu talihsiz sakatlık yaşanmasaydı bu sabah Hollanda\'ya uçacaktı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı, teknik direktör Aykut Kocaman\'ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda\'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti. İki kulüp yeni gelişmeyi aralarında görüşüyor.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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