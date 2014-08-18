Yiğit ve Ontivero Gaziantepspor'da

Gaziantepspor, Prandelli'nin kadroda düşünmediği Yiğit Gökoğlan ve Lucas Ontivero'yu kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı kulüp geçen sezon devre arasında transfer edilen Lucas Ontivero ile 2 yıl önce Fatih Terim'in isteği üzerine transfer edilen Yiğit Gökoğlan'ı, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep'e kiraladı.

Kadir Çetinçalı'nın DHA'daki haberine göre, sarı kırmızılı kulüp, geçen yıl Bruma'yı sakat olduğu halde kiralayan ve yabancı kontenjanında yer açılmasını sağlayan kırmızı siyahlı kulübe ve Okan Buruk'a jest yaparak iki oyuncu içinde kiralama ücreti almayacak. Böylece Galatasaray iç transferde iki oyuncunun transfer ücretini ödememiş olacak.

Bu oyunculardan Lucas Ontivero bedelsiz olarak kiralanırken, Yiğit Gökoğlan ise satış opsiyonlu olarak kiralık verildi. Gaziantepspor sezon sonunda isterse Yiğik Gökoğlan'ı bonservisiyle transfer edecek.