Yiğit İper'den babasına mektup: Çok güzel yazmışsın, gözyaşlarımı tutamadım, seni çok seviyorum

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhasebecisi Emre İper'in oğlu Yiğit İper, babasına doğum günü için mektup yazdı.

Yiğit İper mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Babacığım seni seviyorum ve çok özlüyorum. Bizim yanımıza gelmene az kaldı. Seni yanaklarından öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sana hediye gönderemediğim için üzgünüm. Oraya hediye kabul etmediklerini düşünüyorum. Sana söyleceğim bir konuda çok şaşıracaksın. Basketbol antrenmanlarını kaçırmazsam 2. gruba yükseleceğim. Seninle yüzmeyi, maket yapmayı ve sana kitap okumayı özledim. Senin yerine annemle tarih öğrendim, Dünya Tarihi kitabını her akşam okuyorum. Doğum günümün akşamı annem - Babandan sana mektup var, dedi. Bunu duyunca heyecanlandım ve çok sevindim. Mektubu gazeteden arkadaşın getirdiğinde tüm aile bizim evdeydi. Mektubunla sen de doğum günüme gelmiş oldun. Yazdıklarını bana annem okudu. Çok güzel yazmışsın, gözyaşlarımı tutamadım. Seni çok seviyorum. Biz çok güzel bir aileyiz. İyi ki doğmuşsun. İyi ki benim babamsın. Mutlu yıllar."