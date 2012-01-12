Yiğit Gökoğlan Galatasaray'da

T24 - Sarı kırmızılılar, Manisaspor’un yıldızını 4.5 yıllığına renklerine bağladı. Bu transfer karşılığında Ege temsilcisine bonservis ücreti olarak 2.8 milyon Euro ödenecek.



Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana peşinde olduğu Manisaspor’un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan’ı 4.5 yıllığına kadrosuna kattı. Yönetici Abdürrahim Albayrak’ın girişimleri sonunda transferi gerçekleşen Yiğit karşılığında sarı kırmızılılar, Ege temsilcisine 2.8 milyon Euro bonservis ücreti verecek. Yiğit Gökoğlan’ın bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Mesajı vermişti



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, dün yapılan Divan Kurulu toplantısından ayrılırken, “Hafta sonuna kadar iyi haberler verebiliriz” diyerek bu transferin sinyalini vermişti. Dünkü Divan Kurulu toplantısında, divan kurulu üyesi olabilmek için belirlenen kulüp üyeliğindeki kıdem yılı 30 yıldan 25 yıla indirilirken, bu değişikliğin ardından 218 kişi beratlarını aldı.



