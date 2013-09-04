Yiğit Bulut'un arabasına çarpıtığı taksici: Bulut alkollü değildi

Başbakan Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cumartesi akşamı Moda'da çarptığı taksinin şoförü konuştu. Taksi şoförü, Bulut'un yasal işlemlerin daha sonra yapılmasını teklif ettiğini söyledi.

Taksici, Yiğit Bulut'un karakolda yapılan ölçümde alkolsüz olduğunun anlaşıldığını, aracındaki zararın ise karşılanacağını söyledi.

Başbakan Danışmanı Yiğit Bulut, geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul Moda'da kendi kullandığı jiple trafik kazası yapmıştı. Bir taksiye çarpan Bulut'un alkollü olduğu iddia edilmişti. Bulut'un çarptığı taksinin şoförü ise Bulut'un alkollü olduğunu iddia eden kişilerin alkollü olduğunu ileri sürdü.

soL'un haberine göre; Başbakan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, cumartesi akşamı 23:30 sularında kendi kullandığı jiple ticari taksiye çarptı. Kadıköy Moda Şair Latifi sokaktaki kazadan sonra taksi şoförünü ve etraftaki vatandaşları hiçbir şekilde polis ya da ambulans çağrılmaması konusunda uyaran Bulut, gerekli yasal işlemlerin daha sonra yapılmasını teklif etti.

Ancak bu sırada taksideki kadın yolcunun baygın ve taksinin de hareket edemez olduğu anlaşılınca, Bulut yolcuyu yarı baygın bir şekilde taksiden çıkarıp kendi jipine bindirdi. Bulut ambulans yerine kendi aracıyla hastaneye götürerek yaralı kadının sağlığını da riske atarken, bir süre sonra kendisini arayan taksiciye de zararını karşılayacağını ama başka kimseyle muhattap olmaması gerektiğini söyledi

Kazaya ve ardından gelişen olaya tanık olan Moda mahallesi sakinleri ise Yiğit Bulut'un alkollü olduğunu iddia etti. Bulut'un alkollü olduğunu gizlemek için çaba sarf ettiği de dile getirildi.

Adının yazılmasını istemeyen taksi şoförü, Yiğit Bulut'un alkollü olmadığını, karakolda yapılan ölçümde Bulut'ta sıfır promil çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Benim aracın arka kapısı, tamponu, lastiği gitti, onu da yaptıracağım, kendisi karşılıyor, bugün de 3-4 sefer aradı arabanı çektirdin mi, halledeceğim, vatandaşımızı mağdur durumda bırakmayız, bir sıkıntı yaşama, çoluğun çocuğun var gereken ne varsa yapacağım" dedi.

"Tutanak tutturmadım, sadece ben alttan çıkıyordum o da öte taraftan geliyordu, görünmez kaza, olan oldu arabacılık bu. Yiğit Bey gereken ne varsa karşılarım; dedi, sen arabanı çektir sıkıntı yok dedi, ben de tanıdığım için Yiğit beyi sıkıntı olmayacağını düşünüp zabıt tutturmadım. Şimdi ben bunun zaptını tuttursam gidip eksper bekleyecektim, en az 10 gün zararım olacaktı, tutturmadım, kendisi ilgilenip yapacak.”

“Yemin ederim ki oradakilerin dedikleri şeyler tamamen akılsızdır, şarap içki şişesi vardı yani, yanlış yaptılar, insan karalamak bu kadar kolay değil. Ha belki diyeceksiniz Yiğit Bey senin zararını karşılıyor diye savunuyorsun, alakası yok, ben başbakan da olsa karşısına çıkar konuşurum haklıysam yani. O yüzden Allah bin kere razı olsun kendisinden diyorum, eğer yazarsanız da ona binlerce kere teşekkür ettiğimi söyleyin.”

Yiğit Bulut Twitter’da yaptığı açıklamada taksicinin aksine “zabıt tutuldu” tutulduğunu belirtirken şunları yazdı: “Taksi şoförünün etrafını saran eli içki şişeli kişiler, şoförü ‘alkollüydü’ diye zorlayarak darp etmeyi deniyorlar. Olayla ilgili tüm işlemler, zabıtlar, testler yapılmış olup, olayı çarpıtmaya çalışanlar hakkında da gerekli hukuki işlemler başlatıldı. Herkes şunu iyi bilsin, göklerden gelen bir karar vardır ve bunu asla değiştiremezsiniz."