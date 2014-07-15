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Yiğit Bulut'u protesto edenlere dayak

Protestocuların Odak Dergisi'nin 2 çalışanı olduğu ve onlara sert müdahale edenler arasında polisin de olduğu, bu iki kişinin gözaltına alındığı iddia edildi

15 Temmuz 2014 16:07

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un sunum yaptığı sırada protesto eylemi yapan 2 kişiye salonda bulunanlar müdahale etti. Yaşananlar dinleyici koltuklarında bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı.

Yiğit Bulut'un sunum yaptığı sırada protestoda bulunduğu anlaşılan 2 kişiye salonda bulunanlar müdahale etti. Protestonun içeriği ve ne şekilde başladığı anlaşılmıyor, ancak bundan sonra yaşananlar dinleyici koltuklarında bulunan bir kişinin kamerasına yansıyor. 

 

Bulut'un itirazına rağmen protestoculara dayak

 

Protestocular kızgın dinleyiciler tarafından yumruklanıyor. Bu sırada kürsüde bulanan Yiğit Bulut defalarca "bırakın dokunmayın", "Arkadaşlar dokunmayın bir dakika. Arkadaşlar vurmayın. Arkadaşlar bir durur musunuz? Arkadaşlar provokasyona gelmeyin" diye seslenmesine rağmen protestocular yumraklanmaya devam ediyor. 

 

Görüntüleri çekenler paylaştı

 

Söz konusu görüntüler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, dün Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, "Yeni Türkiye Yolunda Milli İrade" başlıklı bir konferansı sırasında çekildi ve paylaşıldı. Protestocuların Odak Dergisi'nin 2 çalışanı olduğu ve onlara sert müdahale edenler arasında polisin de olduğu, bu iki kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. 

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Yiğit Bulut'u protesto edenlere dayak

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