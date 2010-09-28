'Yiğit Bulut'tan utanç duyuyoruz'

T24 - Başbakan'dan 'sansür kurulu' isteyen Yiğit Bulut'a tepkiler çığ gibi büyüyor. İnternet Medyası sert bir kınama yayınladı.



Yiğit Bulut'un, Başbakan Erdoğan'a yaptığı "sansür kurulu" önerisi İnternet Medyası'nı ayağa kaldırdı.



Habertürk ekranlarında "Sansürsüz" programını yapan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut, Başbakan Erdoğan'ın medya ile kahvaltı toplantısında dile getirdiği görüşleri ile şoke etti.



Gazete ve internet sitelerine 'sansür' kurulu isteyen Yiğit Bulut, medya camiasından büyük tepki aldı. Türkiye'nin en çok izlenen haber sitelerini bünyesinde barındıran İnternet Medyası Derneği, dün olağanüstü toplanarak Yiğit Bulut'a tepki gösterdi.Derneğin toplantısından çıkan duyuruda, kişisel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için çaba gösteren internet camiasına sansür isteyen "zihniyetten" utanç duyulduğu belirtildi. Duyuruda bu zihniyetin, Habertürk gibi internette doğmuş bir markanın üst düzey yönetici tarafından dile getirilmiş olmasının büyük bir talihsizlik olduğu vurgulandı...

Kamuoyuna duyuru



"Son günlerde internet gazeteciliğine yönelik ağır ve haksız ithamlarla karşı karşıyayız. Biz haberciler, internetin ve kişisel özgürlüklerin genişletilmesi için çalışırken, özgürlükleri kısıtlayacak bir sansür kurulunun Başbakan'a önerilmesi büyük bir talihsizliktir. Başbakan'ın "bu öneriyi ciddiye almadığını belirtmesi" demokrasi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi hakkı açısından ümit vericidir. Yüzlerce gazeteciyi istihdam eden, vergi ödeyen, milyonlarca insanın ziyaret ettiği siteleri yok sayan bu yasakçı görüşün, internette doğan Habertürk'ün bir yöneticisi tarafından dile getirilmesinden ayrıca utanç duyuyoruz..."



