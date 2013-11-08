Bulut'tan Erdoğan'ı eleştirenlere: Saygı görmelerini sağlayanlara dil uzatıyorlar!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut, "karma öğrenci evlerine denetim" çıkışı hakkında Erdoğan'ı eleştiren muhafazakar medyadan yazarlar hakkında "'Nereden geldiklerini' unutup, 'saygı görmelerini' sağlayanlara dil uzatacak kadar çizgiyi aşmışlar... " ifadesini kullandı.

Başbakan'ın kız ve erkek öğrecilerin birlikte yaşadığı evlerin denetleneceğine dair açtığı tartışmayı Sabah yazarı Nazlı Ilıcak, "Utanıyorum" diyerek eleştirmişti. Muhafazakar medyadan Mehmet Barlas dahil pek çok isim Erdoğan'ın bu çıkışını eleştirirken AKP'li milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, haber7'de "Şayet Ilıcak, sahiden Başbakan ve AK Parti'den utanıyorsa, Sayın Başbakan Erdoğan vasıtasıyla ve ona yakınlık üzerinden elde ettiği köşe ile imkanları elinin tersiyle itsin" dedi. Bu açıklamadan iki gün sonra Yiğit Bulut da köşesinden Başbakan'ın açıklamalarını yanlış bulduklarını açıklayan muhafazakar camiadan yazarları eleştirdi.

Bulut'un Star gazetesinde yayımlanan "Türkiye nereye gidiyor" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bizim basının bir kısmına ve “köşelenmiş” bazı yazarlarına bakarsanız; Türkiye çok kötüye gidiyor...

Sevgili dostlar, her gün aynı söylem; “Erdoğan şunu dedi, bunu dedi, ne demek istedi.” Hatta bazılarının o kadar gözü dönmüş ki; “nereden geldiklerini” unutup, “saygı görmelerini” sağlayanlara dil uzatacak kadar çizgiyi aşmışlar... Gazeteler de aşağı kalır mı! Bir tanesi şöyle yazıyor; “Erdoğan öyle dedi ama AB İnsan Hakları Mahkeme Kararları şöyle diyor”! Neyle neyi kıyaslıyor ve bundan ne amaçlıyor! Amaç net; “hayat tarzımıza müdahale ediyor” algısı yaratmak ve konuyu uluslararası gündeme sokmak!