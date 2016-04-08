Yiğit Bulut'tan AB'ye: Lidere parmak sallıyorsunuz; dedeleriniz gibi kaçma şansınız bile olamayabilir!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı ve Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut, Alman Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta Erdoğan’ı eleştiren ve elini silah yaparak poz veren Avrupa Birliği Parlamento Başkanı Martin Schulz’a seslenerek “Dedeleriniz Yunan ordusunu taşeron kılarak, bu topraklarda bebekleri süngülere geçirirken, bu millet o süngüleri de o parmakları da kırdı! Yıl 2016 ve siz hala Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne ve LİDER’e parmak sallıyorsunuz! Akıbetiniz dedeleriniz gibi “kaçma şansını bulmak” bile olamayabilir!” dedi.

Bulut’un bugün (8 Nisan 2016) yayımlanan “İyi dinle Schulz efendi!” başlıklı yazısı şöyle:

AB Parlamentosu Başkanı Schulz iki parmağını “silah şeklinde” yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haddini aşan açıklamalar yapmış! Neyin kafası bu, anlayabilmiş değilim!

Başta bazı AB’li siyasetçiler ve Schulz efendi şu mantığa kendilerini kaptırıyorlar; NASIL OLSA ANLAŞMAYA İMZA ATTIRDIK, TÜRKİYE’YE İSTEDİĞİMİZİ, HER ŞEYİ YAPTIRABİLİRİZ! CUMHURBAŞKANI BİLE BİZİ DURDURAMAZ!

Bu noktada bu kardeşlere aşağıdaki satırları gösteriyor ve “İYİ OKUYUN SCHULZ efendi ve kafadaşları” diyorum!

Bakın ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığı konuşmada;

“AB ADIM ATMAZSA TÜRKİYE DE ANLAŞMAYI UYGULAMAZ... (Geri Kabul Anlaşması) Burada takip edilmesi gereken bir süreç vardır, belli şartlar vardır. Şayet Avrupa Birliği, atması gereken adımları atmaz, taahhütlerini yerine getirmezse, Türkiye de anlaşmayı uygulamaz. Şahsen, benim onayımdan geçecek olan bu tür şeylerde asla bir iade, onay almaz. Her şey verilen söz neyse, mutabakat metni neyse o metne göre olur”...

Bu satırlar sonrası “parmağını ülkeme, milletime, Lider’ime sallayan” Schulz ve benzeşlerine şu notu düşmek istiyorum; 200 yıldır bu coğrafyada kan döküyorsunuz! Gözyaşlarının ana sebebi sizlersiniz. Dedeleriniz Yunan ordusunu taşeron kılarak, bu topraklarda bebekleri süngülere geçirirken, bu millet o süngüleri de o parmakları da kırdı! Yıl 2016 ve siz hala Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne ve LİDER’e parmak sallıyorsunuz! Akıbetiniz dedeleriniz gibi “kaçma şansını bulmak” bile olamayabilir! HADDİNİZİ BİLİN! HADDİNİ BİLMEYEN HELAK OLUR!