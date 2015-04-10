Yiğit Bulut'tan ABD'li işadamlarına: Türkiye'ye Kemal Derviş gibi isimleri yollamayın

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Kemal Derviş’in başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Brookings Enstitüsü’ndeki program iptal oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise Amerikan şirket temsilcilerine, "Artık Türkiye’ye Derviş gibi isimler göndermeye manipülasyon yapmaya çalışmayın" dedi.

Hürriyet Washinton Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları için önümüzdeki hafta Washington’da olması beklenen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Brookings Enstitüsü’ndeki programı iptal edildi. Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen Think 20 faaliyetleri kapsamında düşünülen program için Brookings’e resmi bir gerekçe iletilmediği ileri sürüldü. Washington’daki etkinliğin organizasyonunu üstlenen TEPAV’dan yapılan açıklamada ise iptalin Babacan’ın bilgisi dahilinde yapılmadığı belirtilerek, “Etkinliğin nerede yapılacağına ilişkin bilgi Sayın Babacan’a etkinlik programı kesinleşmeden önce verilmemişti. Etkinliğin Brookings’in de arasında olduğu think tanklerle birlikte Reagan Binası’nda yapılması kararını TEPAV vermiştir” denildi.

Bülent Ecevit’in Başbakanlığı’ndaki 57’nci Hükümet’te 2001-2002 yılları arası ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapan Kemal Derviş Brookings Enstitüsü’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Derviş en son iki hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ankara’da yaptığı görüşme sırasında seçimlerin ardından CHP’nin olası bir iktidarında görev üstlenmeye hazır olduğu belirtmişti.

Yeni Derviş göndermeyin

Bu siyasi sözleriyle gündem yaratan Derviş’e ağır eleştiri ise Yiğit Bulut’tan geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Bulut, salı günü Beyaz Saray’ın hemen karşısındaki Amerikan Ticaret Odası’nda yaklaşık 15 Amerikan şirketinin temsilcisiyle yaptığı toplantıda, Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdikten sonra sözü Derviş’e getirdi. Türkiye’nin değiştiğini ve eskisi gibi olmadığını söyleyen Bulut, “Artık Türkiye’ye Derviş gibi isimler göndermeye çalışmayın, Türkiye’de manipülasyon yapmaya çalışmayın” dedi. Toplantıdan sonra görüştüğümüz Bulut, New York’a geçmesi gerektiğini belirterek konuşmak için zamanı olmadığı söyledi. Ancak toplantıya katılan farklı kaynaklar, Bulut’un toplantıda Derviş’i hedef aldığını doğruladı.

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