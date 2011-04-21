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YİĞİT BULUT'A DAVAYA RET ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 15:28

-YİĞİT BULUT'A DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), iki köşe yazısında ''kurumun tüzel kişiliğine saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla gazeteci Yiğit Bulut aleyhinde açtığı 20 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, TOBB'un avukatları Boğaç Çekinmez ve Gurur Dalkılıç ile Bulut'un avukatı Pakize Yalçın katıldı. Davacı TOBB'un avukatları Çekinmez ve Dalkılıç, davanın kabul edilmesini isterken, avukat Yalçın ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Yargıç Zerrin Berke, davanın reddine karar verildiğini açıkladı. Davanın dilekçesinde, Yiğit Bulut tarafından kaleme alınan ve Habertürk gazetesinde 4 Mayıs ve 4 Aralık 2010 tarihlerinde yayımlanan köşe yazılarında, TOBB'un ''tüzel kişiliğine saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülerek 20 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.

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