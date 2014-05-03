Yiğit Bulut: Yeni dünya düzeninin üç lideri Obama, Putin, Erdoğan

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, yeni dünya düzeninde üç büyük lider olacağını, bu liderlerin de sırasıyla Obama, Putin ve Erdoğan olacağını ileri sürdü. Bulut, 'Neden bu üç kişi çok önemli? Şu açıdan çok önemli, çünkü bu üç kişi de kendi ülkelerindeki ve bölgelerindeki yerleşik düzene karşı durmaya çalışıyorlar” dedi.

Yiğit Bulut, "Gerçekten çok zor yerlerden geldi Türkiye, hepimiz bunları yaşadık. Bakın biz 5 milyar dolar para için, muhtar bile seçilmediği halde Kemal Derviş'i süper yetkili bakan yaptık, üç partili koalisyon döneminde. Beş milyar dolar için. Bugün biz 33.5 milyar Euro'ya, havalimanı ihalesi yapıyoruz" diye konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut, New York'taki Türkevi'nde 'Türkiye'nin 2023 Vizyonu ve Bugünün Türkiyesi' başlıklı bir konferans verdi.

New York Başkonsolosu Levent Bilgen'in New York ve çevresinde yaşayan Türk toplumuna ilişkin kısa bir bilgi verdiği konuşmanın ardından Yiğit Bulut kürsüye geldi.

Her şey Türkiye İçin Platformu ile İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği Amerika Şubesi (IUMEZUSA) tarafından düzenlenen konferanstaki konuşmasında Türkiye'nin bugün içinde olduğu koşullara zor günlerden ulaştığını anlatan Yiğit Bulut, 'Kendi firkateynini kendisi yapan, kendi F16'larının yazılımını kendisi yapan, IMF ile herhangi bir borç alacak ilişkisi olmayan, hatta 5 milyar dolar IMF'ye bağışlayacağını ilan eden, 2023 hedefi olarak da 2.2 trilyon doların üzerinde gelir hedefleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz" dedi.

'Muhtar bile seçilmediği halde'

Konuşmasında Türkiye'nin yaşadığı çok enflasyonlu dönemler ile bugünleri karşılaştıran Yiğit Bulut, "Gerçekten çok zor yerlerden geldi Türkiye, hepimiz bunları yaşadık. Bakın biz 5 milyar dolar para için, muhtar bile seçilmediği halde Kemal Derviş'i süper yetkili bakan yaptık, üç partili koalisyon döneminde. Beş milyar dolar için. Bugün biz 33.5 milyar Euro'ya, havalimanı ihalesi yapıyoruz" dedi.

Konuşması sırasında, kendisini dışarıda protesto edenlerin seslerinin salona yansımasından rahatsız olan ve açık olan pencereyi kapatan Yiğit Bulut, "Keşke onlar da burada olsalardı da karşılıklı tartışsaydık" diye konuştu.

'Türkiye ilk kez bağımsızlık denemesi yapıyor'

Pencereyi kapattıktan sonra konuşmasını sürdüren Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bu yana ilk kez bağımsızlık denemesi yaptığını savundu. Bulut, "Lafı çok eğip bükmeye gerek yok, lafı tam ortasından söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan itibaren ilk defa bağımsızlık denemesi yapıyor. Bakın, tam olarak, her anlamda bağımsızız diyemeyiz. Ama ilk defa, 2008'den itibaren bağımsız olma denemesi yapıyoruz" dedi.

Bulut, bağımsız olmanın, Kuzey Irak petrolünü kimseye hesap vermeden kendi çıkarların doğrultusunda Türkiye'den geçirebilmek, Hazar'daki petrolü kimseye hesap vermeden boru hattı ile Türkiye'den geçirebilmek ve borçlanmamak demek olduğunu anlattı.

'Obama çok önemli bir lider'

Konuşmasında ABD Başkanı Barack Obama'nın çok önemli bir lider olduğunu söyleyen Yiğit Bulut, "Neden önemli bir lider? Çünkü dünyadaki yerleşik güçlere başkaldıran liderlerden bir tanesi" dedi.

'Ü ç büyük lider: Obama, Putin, Erdoğan'

Vatandaş Yiğit Bulut olarak görüşlerini açıkladığını belirten Yiğit Bulut, yeni dünya düzeninde üç büyük lider olacağını, bu liderlerin de sırasıyla Obama, Putin ve Erdoğan olacağını ileri sürdü. Bulut, 'Neden bu üç kişi çok önemli? Şu açıdan çok önemli, çünkü bu üç kişi de kendi ülkelerindeki ve bölgelerindeki yerleşik düzene karşı durmaya çalışıyorlar. O kadar kolay değil, bakın Amerika'da Hüseyin El Bereket Obama isminde biri başkan olacak, Hüseyin Barack Obama, Barack El bereket demek biliyorsunuz ve Hüseyin Barack Obama, yüzlerce yıldır yerleşen yerleşik düzene kafa tutacak. Çok önemli, zor, kolay değil. Bunu yapması açısından çok önemli. Rusya'da Putin'in yaptığı çok önemli. Türkiye'de Erdoğan'ın, Gezi olaylarından beri bugüne kadar yaptıkları çok önemli" diye konuştu.

' Mustafa Kemal'i Çankaya Köşkü'ne kilitlediler'

Kendisinin doğru bildiğini her zaman söyleyen bir kişi olduğunu söyleyen Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 10 yıl boyunca işlerin iyi gittiğini anlattıktan sonra, 1933'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne kilitlendiğini ileri sürdü. Bulut, "1933'te Gazi Mustafa Kemal'i, Çankaya Köşkü'ne kilitlediler. Üstüne kilitlediler İsmet İnönü ile Celal Bayar. Beş yıl, 1933-1938 arasında yoktur bakın Atatürk'ün hiçbir anısı. Hep Gazi'nin sofrası, Gazi'nin sofrası. Niye? Üzüntüden. 1933'ten sonra Türkiye küresel ve yerel, yerleşik düzenin kontrolüne girmeye başladı" dedi.

Sürecin, montaj sanayi ile oluşturulan burjuva sınıfına medya kurdurulması, burjuva ve medyanın birlikte finansal sitemi ele geçirmesiyle işlediğini savunan Yiğit Bulut, "Ve üçgen tamamlanır, sermaye, medya, finansal sitem. Montaj sanayiinden türemiş sermaye, medya, finansal sistem. Bu yolla ülkeler kontrol edilir" diye konuştu.

Türkiye'de, AKP hükümetine destek vermeyen medya kurumlarının sanal korkular yarattığını savunan Yiğit Bulut, "Türkiye'de şeriat tehlikesi, yok arkadaş, yok binlerce yıldır o topraklarda şeriat olmadı. Böyle bir tehlike yok, bu yalan. Türkiye'de bölünme tehlikesi. Yok arkadaş, zaten Osmanlı'nın en küçük parçası Türkiye. Daha neye bölünecek. Bir bütünün en küçük parçası daha bölünür mü? Tam tersi, Türkiye'nin etki alanının genleşmesi söz konusu. Bütün bunlar uydurulmuş korkular. Niye? Çünkü vatandaş bunlarla uğraşırken birileri ha bire hazineyi soydu " diyerek kendi görüşlerini savundu.

Bulut, "Diyorlar ki bugün Türkiye'de, hükümet böyle yapamaz, hükümet şöyle yapamaz, siyasetçiler şöyle…Kimsin sen? Ben derneğim! Ne derneğisin? İşveren derneğiyim. Tamam, güzel. Tophane'de Kanarya Sevenler Derneği var, hukuken senle aynı. Senin ondan fazlan ne? Cebinde para olması mı? Senin ondan fazlan belinde silah olması mı? Senin ondan fazlan eline kitap alıp arkana adam mı toplaman? Onların manevi duygularını sömürüp peşine mi takman? Bakın hiçbir yöntemle devletin erkine ortak olunamaz" dedi.

' Devlet bir attır, hükümet de binicisidir'

Vatandaşın attığı oylarla ortaya çıkan seçim sonucuna göre oluşan hükümetin devleti vatandaş adına yönetebileceğini belirten Yiğit Bulut, konuşmasında devlet kurumunu ata, hükümeti de binicisine benzetti. Bulut, "Sadece ve sadece vatandaşın attığı oyla tecelli etmiş seçim sonucuna göre ortaya çıkan hükümet devleti vatandaş adına yönetir. Devlet bir attır, hükümet de binicisidir. Vatandaş der ki 4 yıl, 5 yıl bin, beğenmedi indirir" dedi.

Konuşmasında Gezi olaylarına da değinen ve bu konuda da genel olarak hükümetin yaklaşım ve politikalarını savunan Yiğit Bulut, göstericilerin Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisini yakmaya giriştiklerini ileri sürdü. Bulut, "Birinci barikatı aşıyorlar, ikinci barikatta takılıyorlar. Bakın demokrasi bu değil. Ama Türkiye'de bu oyun oynandı. Türkiye'de bu oyun yerleşik düzen tarafından oynandı ve hala oynanıyor. Yerleşik düzenin kullandığı örgütler, paralel örgütler, onlar tarafından oynandı ve hala da oynanıyor" diye konuştu.

' 5 dakikalık randevu için 555 takla atıyorlar'

Yiğit Bulut, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasında, "Bizim medya kim çıktıysa kafasına bastı. Ne yaptılar başbakana? Götürdüler, Kırklareli'ne cezaevine koydular. Ertesi gün gazete şöyle çıktı: Artık muhtar bile olamaz. Yani kararı vermişler, artık muhtar bile olamıyor, takdiri ilahi yok, halkın seçmeni yok, halkın seçme seçilme hakkı yok, oy hakkı yok. Gazetenin kararı var, artık muhtar bile olamaz. Ama Allah o kadar büyük ki, artık muhtar bile olamaz diyenler bugün bir 5 dakikalık randevu için 555 takla atıyorlar. Bu da takdiri ilahi işte" dedi.