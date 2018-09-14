Yiğit Bulut: Varlık Fonu bünyesinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ilk günden bugüne tek kuruş maaş almadı

Kamuya ait çok sayıda büyük şirketin devredildiği Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yeni başkanı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan oldu. Önceki gün yapılan değişiklikten sonra fonun eski üyesi ve Star yazarı Yiğit Bulut'tan maaş açıklaması geldi. Bulut, "Varlık Fonu bünyesinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ilk günden bugüne ver yarınlara tek kuruş maaş almadı" diye yazdı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin yapısına ilişkin değişikliği içeren ve fonun yönetim kurulunda yer alacak isimlerin belirleyen Cumhurbaşkanı kararı, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başkanvekilliğine getirildi.

Yapılan değişikliğe ilişkin olarak değerlendirme bulunan Bulut, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Önemli not: Varlık Fonu için çok doğru bir modelleme ortaya çıktı. Zaman ve tecrübe ile model daha da gelişecektir. Konu hakkında birçok yalan yanlış haber yapılıyor. Başbakan’a bağlı ilk yönetim kurulu yeni döneme geçilmesiyle ortadan kalkmıştı. Yeni sistem ile ortaya çıkan yeni modelleme ve yeni Yönetim Kurulu ile çok hızlı adımlar atılacak. Her zaman “maaş” spekülasyonu yapıldı. İlk yönetim kurulu tarafından alınan “maaş almama” kararının yenilenmesi çok önemli ve kamuoyu tarafından çok iyi bilinmeli. İlk ayrılan YK Başkanı Bostan dahil olmak üzere Varlık Fonu bünyesinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ilk günden bugüne ve yarınlara tek kuruş maaş almadı ve yeni YK kararı ile yine almayacak, bu milli bir görev! Ve çok önemli adımlar atılacak! Spekülasyon yapmaya çalışanlara duyurulur!