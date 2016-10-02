Yiğit Bulut: Türkiye'nin AB üyeliği yalanının bitmesi an meselesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini 'yalan' olarak niteleyerek "Bu yalanın da bitmesi an meselesi" dedi. Türkiye'ye vize serbestisi verilmesi için son tarihin ekim ayında olduğunu hatırlatan Bulut, "Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... Ekim ayında oldu-oldu, olmadı herkes yoluna" görüşünü dile getirdi.

Yiğit Bulut'un Star'da yayımlanan yazısı şöyle:

Son bir haftadır Deutsche Bank tartışması ile başlayan Almanya odaklı “bozulma”, AB genelinde yayılarak devam ederken, Avrupa’da birçok akademisyen, siyasetçi ve milyonlarca AB vatandaşı “ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ BİTTİ” demeye hatta yüksek sesle söylemeye başladılar... Benim için sürpriz değil, AB’nin “en güçlü” döneminde “AB çökecek” tezimi açıkça her zaman savundum, yazılarım, konuşmalarım arşivlerde duruyor...Türkiye’nin AB üyeliği de başka bir tartışma konusu olmakla birlikte BU YALANIN da bitmesi an meselesi...

Sevgili dostlar, Sayın Cumhurbaşkanımız Gazi Meclis’imizin açılışında çok ama çok net ifade etti; “...AB ile ilişkilerimiz bakımından ekim ayı önemlidir. Vize serbestisi bu ay yürürlüğe girmesi gerekiyor. AB’nin tavrı, Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin tavrıdır. Kendileri bilirler. Türkiye AB ile ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Ülkemizin 53 yıl kapıda bekletilmesi bizimle ilgili görüşünü göstermiştir. AB, Türkiye’yi tam üye yapacaksa hiçbir engel bulunmuyor, biz hazırız. Artık bu oyunun da sonuna geldik, bunu bilmeleri lazım. Lafı dolandırmanın, diplomatik cambazlık yapmanın gereği yok. AB kendi günahlarını bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın...”

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... Ekim ayında oldu-oldu, olmadı herkes yoluna...

Sonuç:Bazı platformlarda dile getirmiştim; ABD’nin “11 Eylül saldırısının arkasında bir AB ülkesinin izlerini bulduğunu” düşünüyorum... Amerika’nın Avrupa’ya tavrı Avrupa’nın “maddi olarak kaldıramayacağı” bir noktaya kayabilir. İngiltere’nin “BATACAK GEMİYİ TERK ETMESİ” boş bir sinyal değildir. Türkiye’nin büyük potansiyelini, “sürekli oyun içinde oyun oynayan” ve “uçurumun kenarında durduğunu bile algılayamayan AB’den kendini acilen kurtararak” değerlendirmesinde büyük yarar var... YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE YOLUMUZ AÇIK...

Son söz: Yeni Dünya Denklemi “AB diye bir GÜÇ” içermeyecek! Güç merkezleri yeniden yapılanıyor, analize devam edeceğiz.

Önemli not:“Fiyatı makul bir seviyeye gelirse, Türk özel ve kamu sermayesi Deutsche Bank’ın alımı ile ilgilenebilir” açıklamam son 3 gündür Almanya’dan Amerika’ya manşetlerde yerini aldı. Almanlar çok rahatsız olurken, Amerikan basınında çıkan bir habere göre yatırımcılar Cuma günü haberi olumlu algıladılar. Düşüncemin arkasındayım. Önümüzdeki süreçten sadece DB değil birçok AB şirketinin çok ucuza alımı gündeme gelecektir. Almanlar başta olmak üzere AB ülkelerinin Türk sermayesinin alımlarına şimdiden alışmalarında fayda var. “YENİ BİR TÜRKİYE YÜZYILI” için çalışmaya devam edeceğiz...