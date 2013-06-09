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Yiğit Bulut: Taksim'de adam kalmayınca taraftar gruplarını çağırdılar

Bulut: Taksim'de adam kalmayınca taraftar gruplarini cağırdılar. Bu da bitecek...Sabırla sevgiyle herkesin gerceği görmesini bekleyeceğiz

09 Haziran 2013 01:12

Yiğit Bulut, Taksim'de yaşanan tarihi kalabalık için Twitter'dan "Bu da bitecek" yazdı. "Taksim'de adam kalmayınca taraftar gruplarını çağırdılar" diyen Bulut, kendisine gelen çok sayıda olumsuz eleştiriye yanıt vermek zorunda kaldı.

Taksim Meydanı 4 büyük takımın taraftarlarından gelen destek sayesinde tarihinin en kalabalık saatlerini yaşıyor. Beşiktaş'ta buluşan taraftarlar sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Gezi Parkı'ndaki eyleme destek olmak için yürüyen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar, Taksim Meydanı'na gelişlerinde alkışlarla karşılandı. Taraftarlar ise çeşitli sloganlar atarak ellerindeki meşaleleri yaktı. Olaysız bir şekilde meydana giren 4 büyük takımın taraftarları, eylemlerine devam ediyor.

Taksim'de yaşanan kalabalığa Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut Twitter'dan ilginç bir yorumda bulundu. Bulut, "Taksim'de adam kalmayınca taraftar gruplarini cağırdılar. Bu da bitecek...Sabırla sevgiyle herkesin gerceği görmesini bekleyeceğiz..." dedi. Bulut, kendisine gelen olumsuz yorumlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldı. Bulut eleştirilerin ardından "Arkadaşlar olumsuz yazanlara cevap vermek yerine videolari herkese ulaştıralım. Amacımız her Türk vatandaşı kanımızı emenlerin gerçek niyetlerini ve kim olduklarını görsün..." dedi.
 

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