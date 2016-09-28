Yiğit Bulut: Piyasalar Moody's'i takmadı; Türk Varlık Fonu AB'de birçok şirketi ele geçirebilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili olarak "Moody’s denen 'kurma kolu dışarıda' yapıyı piyasa pek takmadı" yorumunu yaptı. "Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışan her birey ve kurum bir şekilde telef oluyor. Moody’s sırada Deustsch Bank masada. Bu noktada aylardır TV’lerde yaptığım bir çağrıyı hatırlatmak istiyorum; Türk özel ve kamu sermayesi AB ve ABD’de şirket alımları için hazır olmalı. Öyle yüksek fiyatlara da değil, pırasa fiyatına" diyen Bulut, "Bu gerçeğe en son örnek Deutsch Bank... 200 şube kapanma yolunda, bankanın durumu içler acısı... Bu noktada soralım; alabilir miyiz ? Alabiliriz. Türk özel ve/veya kamu sermayesi, Türk Varlık Fonu özellikle AB’de önümüzdeki süreçte birçok şirketi ele geçirebilir" ifadesini kullandı.

Yiğit Bulut'un Star'da yayımlanan (28 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Aslında şu başlığı atacaktım, çok uzundu sığmadı; Moody’s denen “kurma kolu dışarıda” yapıyı piyasa pek takmadı galiba...

Sevgili dostlar, Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışan her birey ve kurum bir şekilde telef oluyor... Moody’s sırada Deustsch Bank masada... Bu noktada aylardır TV’lerde yaptığım bir çağrıyı hatırlatmak istiyorum; Türk özel ve kamu sermayesi AB ve ABD’de şirket alımları için hazır olmalı... Öyle yüksek fiyatlara da değil, pırasa fiyatına...

Bu gerçeğe en son örnek Deutsch Bank... 200 şube kapanma yolunda, bankanın durumu içler acısı... Bu noktada soralım; alabilir miyiz ? Alabiliriz. Türk özel ve/veya kamu sermayesi, Türk Varlık Fonu özellikle AB’de önümüzdeki süreçte birçok şirketi ele geçirebilir... Sadece Deutsch bank değil, Almanya’nın en büyük ikinci bankası da yerlerde sürünürken, birçok AB ülkesinde başta İtalya olmak üzere, birçok şirket “Default” yani “iflas” konumunda...

Sevgili dostlar, “NE YAPARLARSA BOŞ, YÜCE ALLAH’ın TAKDİRİ OLACAK” ve ülkemize, LİDER’imize, coğrafya’mıza saldıranlar TELEF OLACAK...

Sakın hayallerinizi, düşüncelerinizi küçük tutmayalım, büyük düşünelim, çalışalım, kalbimizi temiz tutalım ve ASLA GEVŞEMEYELİM... Güzel günler bu MİLLET’i, bu Ümmet’i bekliyor... Zafer BİZİM OLACAK... Bize BÜYÜK DÜŞÜNMEYİ öğreten Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve bu yolda elinden geleni yapan herkese, her kuruma sonsuz teşekkürler...

KÖTÜLER için son kaçınılmaz ve çok yakın... Kalbimizi temiz tutalım ve inanarak sabrederek çalışalım yeter... Şu cümleyi asla söylemeyin; YAPAMAYIZ... YAPARIZ, düşündüğüm her şeyi yaparız...

Sonuç:Türkiye, ne pahasına olursa olsun, hedeflerine ulaşacak... Bundan kimsenin şüphesi olmasın... İYİLERİN VE DOĞRULARIN GÖZLE GÖRÜLMEZ ORDULARI VARDIR...