Yiğit Bulut: Merkez Bankası bu ayı pas geçmesi gerekiyorsa pas da geçer

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut, 20 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, faiz indirimi konusunda bu ayı pas geçebileceğini söyledi.

businessht.com'un haberine göre; TRT'de gündemi değerlendiren Yiğit Bulut, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gittiğini belirterek, "Merkez Bankası çok uzun zamandır koridoru daraltıyor. Merkez Bankası bunu bizden çok daha iyi bilir. Çünkü Merkez Bankası Başkanı ilk göreve geldiğinde de söylemiştim, "Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır, kimse 6 ay yorum yapmasın" diye, Merkez Bankası Başkanımız çok teknik hareketlerle piyasanın anlayacağı mesajlar verdi.



Eğer küresel ekonomik şartlar ne gerektiriyorsa, Merkez Bankası onu yapar. Bu ay pas geçmesi gerekiyorsa Merkez Bankası pas da geçer. Merkez Bankası illa da koridoru daraltacak, faiz düşürecek diye bir spekülasyon yaparak kur üzerinden spekülatif gelir elde etmek isteyenlerin balonu ellerinde patlasın diye söylüyorum bunları" dedi.



Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki durumuna ilişkin olarak da, Türkiye'de dolar talebinin olmadığını, dolar 3,08 seviyesini aştığında yerli yatırımcıların dolar sattığını, 3,10 seviyesinin üzerine çıkıldığında ise yerlilerin ellerindeki doların neredeyse tamamını satmaya yeltendiklerini ifade etti.

Kur spekülasyonu yapmak için üretilen senaryoların tamamen yalan olduğunu belirten Bulut, Türkiye'de dolarizasyon sorunu olmadığını söyledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ağustos ayındaki toplantısı sonrasında, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizinde 25 baz puanlık indirime gitmişti.