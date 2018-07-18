Yiğit Bulut: Kısa vadeli düşünmeyin yabancılar ne satıyorsa alın, daha pahalıya satacaksınız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TL varlıklarda alım tavsiye etti. Bulut, "Size tavsiyem kısa vadeli düşünmeyin ve Türkiye’ye güvenerek yabancılar ne satıyorsa alın" dedi.

Bulut, Star'da yayımlanan (18 Temmuz 2018) yazısında "Sonra geri dönüp onlara daha pahalıya satacaksınız" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"‘Yabancılar satıyor’ dediklerinde, akıllı olanların, işi bilenlerin mal topladıkları yıllar sonra ortaya çıktı. Bu yüzden size şunu söylüyorum: Türk şirketleri altın ve dolar, hatta euro bazında tarihi dip seviyelerden işlem görüyor. Hazine bonolarında ciddi getiri var. Size tavsiyem kısa vadeli düşünmeyin ve Türkiye’ye güvenerek yabancılar ne satıyorsa alın."