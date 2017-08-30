Yiğit Bulut: Hepsini açık edeceğim, bana yardım edin

Star yazarı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, nişasta bazlı şeker kullanımına ilişkin olarak "Çocuklarımızı NBŞ'den koruyabiliyor muyuz? Koruyacağız. Sesime kulak verin, bunu toplumsal bir amaç hâline getirelim ve bu zehiri yenelim. Bu zehirin Türkiye'de kullanımını yaymaya çalışan bir yapılanma var, hepsini açık edeceğim, bana yardım edin" dedi.

Yiğit Bulut'un "NBŞ... Şeker değil şekerimsi! Şekerimsi değil, bilim insanlarına göre 'zehir" başlığıyla yayımlanan (30 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Defalarca yazdım, üstüme geliyorlar, yazmaya devam edeceğim...

Sevgili dostlar, sizler de çok iyi hatırlıyorsunuz; Konuyu Türkiye’de 2008’den bugüne çalıştığım her ortamda defalarca gündeme getirdim ve getirmeye de devam edeceğim…

Peki neden bu kadar ısrarla üstünde duruyorum?

Yazdıklarım tekrar da olsa yazacağım !

SAKIN KONUYU ATLAMAYIN!

Sevgili dostlar, ilk defa konuyu gündeme getirip, korkunç gerçekleri araştırmalarım sonucu öğrenince, “ne paketli çikolata, ne ŞEKERLİ içecekler ne de şekerlemeleri” şahsen tüketemez duruma geldim... Yediğimiz, içtiğimiz bazı markalarda; “tat verenler” şeker pancarı veya kamışından üretilen, “olması gereken” değil, onun yerine çok daha ucuz olan “nişasta bazlı şekerimsiler” KULLANILIYOR!

SAKIN “AMAN NE OLACAK” DEMEYİN! Bu tip “şekerimsiler” bağımsız bilim adamlarının çalışmalarına göre “obezite ve pankreas kanseri” gibi hastalıklar ile doğrudan ilişkili! Fransa, Hollanda ve İngiltere’de ve AB’nin bazı ülkelerde, bu nedenlerle Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) olarak da adlandırılan mısır şurubu üretimi KESİN yasak! ABD’de kotalar düşürüldü ve Michelle Obama, defalarca “BU ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN” çağrısı yaptı! Uzun lafın kısası; DURUM ÇOK AMA ÇOK CİDDİ…

Peki bu NBŞ denen “şekerimsileri” tüketmeye devam edenlere ne olabilir?

DEFALARCA YAZDIM, BİR DAHA YAZACAĞIM…

Sevgili dostlar, bu ürünleri çocuklarınız tükettiği ve sürekli olarak bu tüketim devam ettiği takdirde, 5-10 yıl arasında çocuklarınızda çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir… ESKİ YAZILARIMA LÜTFEN BAKIN, BAZI BİLİMSEL ÇALIŞMALARA GÖRE SONU KESİN KANSER!

Sonuç1: Çocuklarınızı mutlaka kontrol altına alın ve bu ürünleri yedirmeyin, “NBŞ’li ürünlerden” yediği her paket, çocuğunuzu sizden çalıyor.

Sonuç 2: KESİN SÖYLÜYOR VE ANNE BABALARA ÇOK NET VE KESİN TEKRAR EDİYORUM; ÇOCUKLARINIZI KORUYUN BU CANAVARDAN! NBŞ’Yİ TÜKETMELERİNE ASLA İZİN VERMEYİN!

Son söz: ÇOCUKLARIMIZI NBŞ’DEN KORUYABİLİYOR MUYUZ? KORUYACAĞIZ! SESİME KULAK VERİN, BUNU TOPLUMSAL BİR AMAÇ HALİNE GETİRELİM VE BU ZEHİRİ YENELİM! Bu zehirin Türkiye’de kullanımını yaymaya çalışan bir yapılanma var, HEPSİNİ AÇIK EDECEĞİM, BANA YARDIM EDİN !

YAŞASIN SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİREN, TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE...